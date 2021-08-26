МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Обнаружение в Китае запасов сланцевой нефти никак не повлияет на мировые котировки, поскольку эти запасы будут израсходованы за полтора года, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Найден способ обогнать ЕС по сокращению вредных выбросов в атмосферу

Накануне сообщалось, что китайская нефтегазовая компания PetroChina обнаружила значительные запасы сланцевой нефти на крупнейшем месторождении страны Дацин. Они оцениваются примерно в 1,268 миллиарда тонн. Все месторождение содержит геологические запасы нефти объемом более 5,7 миллиарда тонн, а также один триллион кубометров природного газа.

По словам Фролова, чтобы понять, как открытие новых запасов сланцевой нефти скажется на Китае, не станет ли он нефтяной державой, и как это скажется на ценах на нефть в мире, нужно отметить, что пока известны только геологические запасы. "То есть известно, сколько всего нефти находится в твердых породах в рамках этого месторождения. Этот объем не равен извлекаемым запасам. Более того, извлекаемые запасы будут кратно ниже указанного объема", – объяснил он.

Эксперт советует смотреть на объем потребления нефти в Китае. "Для сравнения, 1,3 миллиарда тонн нефти – это объем, который добывает Российская Федерация за два года. Или 1,3 миллиарда тонн нефти – это объем, который потребляет Китай чуть менее, чем за полтора года", – уточнил Фролов.

Он отметил, что Китай ведет разработку месторождений сланцевых углеводородов на протяжении более десяти лет.

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