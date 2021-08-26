ВАШИНГТОН, 26 авг — ПРАЙМ. Американский фондовый рынок тестировал в среду новые максимумы на растущем оптимизме относительно перспектив экономики. Финансист предупредил, чьи деньги рискуют сгореть на бирже

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднялся на 0,11%, до 35405,5 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,22%, до 4496,19 пункта, пробивая по ходу сессии отметку в 4500. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, который обновляет рекорды третий день подряд, достиг 15041,86 пункта, прибавив 0,15%.

Инвесторы рассчитывают на то, что нынешняя волна пандемии постепенно затухает и уже не окажет драматического влияния на состояние глобальной экономики.

В четверг рынки ожидают публикацию второй оценки из трех динамики ВВП США во втором квартале. Аналитики полагают, что рост экономики ускорился до 6,7% в пересчете на год — если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами. Первая оценка показала рост в 6,5%. В первом квартале увеличение составило 6,3% в пересчете на год.

Главным событием на неделе остается экономическая конференция в Джексон-Хоуле, которая пройдет 26-28 августа. На мероприятии ожидается выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Рынки ждут комментариев американского ЦБ о планах сворачивания мер стимулирования, в том числе выкупа активов.

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