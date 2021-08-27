МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Инвестиции частного инвестора от 10 тысяч рублей в акции продовольственных компаний могут дать порядка 10-15% годовых прибыли, а иногда и больше, и это выгоднее выращивания овощей на даче, так как результаты урожая подвержены сезонным рискам, сказал РИА Новости начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов. Финансист предупредил, чьи деньги рискуют сгореть на бирже

"Вашим планам могут помешать и силы природы – то слишком жаркое лето, то отсутствие воды могут лишить вас долгожданного урожая. Другое дело – вложить накопления в акции продовольственного и сельскохозяйственного сектора: еда нужна всегда и спрос на продукты останется более-менее неизменным, а это значит, что прибыль компаний будет расти, а значит, цены на их акции тоже могут вырасти", — сказал он.

Более того, если это предусмотрено дивидендной политикой, то инвесторы еще и получат по ним дивиденды. При вложении от 10 тысяч рублей можно уже выйти на 10-15% годовых прибыли, а иногда и выше, добавил эксперт.

Так, если бы в вашем портфеле были бы акции одного из крупнейших ритейлеров России – "Магнита" (доступны чуть выше, чем от 5 тысяч за акцию), вы могли бы зарабатывать на росте их цены за последние 12 месяцев почти 20%. К тому же, компания регулярно платит дивиденды – за последний год сумма дивидендов составила 490 рублей (что означает 11% годовых). В совокупности за год вы могли бы получить более 30%. Аналитики РСХБ оценивают потенциал роста акций "Магнита" в следующие 12 месяцев почти в 30%.

Или, к примеру, акции "Русагро" (доступны от 1 тысячи рублей за акцию): за последние 12 месяцев они выросли более чем на 50%, плюс за 2021 год были выплачены дивиденды около 8%. Также можно инвестировать в акции тех компаний, которые выигрывают от подъема сельскохозяйственного сектора России. Например, можно добавить в свой инвестиционный портфель акции компаний, производящих удобрения, например, "Фосагро" или "Акрон".

"Но будьте аккуратны: проверяйте, что компания, акции которой вы покупаете, имеет российскую регистрацию. Например, X5 Retail Group зарегистрирована в Нидерландах, поэтому дивиденды облагаются налогом в Нидерландах по ставке 15%. Дополнительно в России нужно будет заплатить 13% с этих же дивидендов, так как Россия и Нидерланды расторгли соглашение об избежании двойного налогообложения, которое начнёт действовать с 2022 года", — добавляет он.

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