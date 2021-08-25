МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Сокращение прибыли и выручки Qiwi от букмекерской деятельности после того, как компания не получила статус Единого центра учета перевода интерактивных ставок (ЕЦУП), в ближайшее время продолжит давить на ее депозитарные расписки, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Российский рынок акций символически снизился, не найдя драйверов роста

Однако бумаги компании привлекают спекулянтов своей высокой долларовой дивидендной доходностью и при ее росте до 15% к стоимости бумаги могут уже быть интересны к покупке в портфели агрессивных дивидендных инвесторов, полагают они.

Депозитарные расписки Qiwi, обвалившись в цене почти на 8%, обновили в среду тем самым исторический минимум на новостях о назначении единым центром учета переводов ставок букмекерских контор НКО "Мобильная карта".

Президент РФ Владимир Путин в своем распоряжении утвердил НКО "Мобильная карта" единым центром учета переводов ставок букмекерских контор. "Мобильная карта", согласно информации на сайте Банка России, находится во владении миноритарных участников, крупнейшие доли принадлежат предпринимателям Ольге Журавской (16,5%) и Игорю Авдееву (11,25%).

Ранее Qiwi заявляла, что тоже хочет стать единым центром учета ставок букмекерских контор и подала соответствующую заявку. В сообщении компании отмечалось, что если Qiwi не сможет обеспечить себе активную роль в этой сфере, то это негативно скажется на ее бизнесе.

"Ранее значительное падение отмечалось в конце 2020 года, когда ЦБ частично ограничил деятельность Qiwi по вопросу платежей в пользу иностранных торговых компаний", — напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Людмила Теличко.

БУМАГИ ПРОДОЛЖАТ СНИЖАТЬСЯ

"Мы считаем, что акции Qiwi в ближайшее время могут находиться под давлением, так как текущая новость, по аналогии с новостью блокировки ЦБ, ставит под сомнение возможность компании вести деятельность по одному из ключевых направлений", — также указывает Теличко.

Ранее ЦБ РФ ограничил Qiwi в работе с онлайн-казино, напоминает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов и считает, что это, однако, существенно не повлияло на показатели в отчётности эмитента за первое полугодие 2021 года. Чистая прибыль и EBITDA пока остаются на уровне прошлого года, указывает он. Ставка по вкладам в топ-10 банков России достигла максимума с 2019 года

Компания остается подвержена значительным рискам со стороны нерыночного регулирования своей деятельности: закон о букмекерстве, закон о национальной платежной системе, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Также, в существенной мере, ее бизнес подвержен нерыночным рискам корпоративного характера, таким, как подача коллективных исков акционеров против компании или, к примеру, ограничения ЮMoney для владельцев именных кошельков Qiwi", — говорит он.

По прогнозу аналитика ФГ "Финам" Леонида Делицына, стоимость депозитарной расписки Qiwi на конец текущего года может составить 610 рублей.

В отсутствие инсайдерской информации и данных компании относительно перспектив сохранения ее букмекерского бизнеса шансы на позитивное решение этого вопроса и соответственно, шансы на то, что бумаги Qiwi будут в ближайшие месяцы торговаться лучше рынка, Осин оценивает в 50%. Таким образом, его базовая оценка динамики акций компании в ближайшие месяцы – на уровне рынка.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ

Дата закрытия реестра на получение дивидендов за второй квартал уже скоро, последний день для покупки бумаг компании "с дивидендами" — 3 сентября, отмечает Осин. Политика вмешается. На что пойдут миллиарды от МВФ для России

За последнее время компания Qiwi продала проект "карта Совесть", закрыла Рокетбанк и объявила, что продаст банк "Точка", напоминает Тузов. Продажа банка должна поддержать прибыль эмитента в третьем квартале 2021 года, а дивидендная доходность в долларах, скорее всего, превысит 10%, полагает он.

"Такую доходность можно встретить у американских табачных компаний, бизнес которых сокращается квартал к кварталу и наилучшим решением для эмитента является максимизация дивидендов акционерам. Возможно, таким же путем пойдут и в Qiwi, выжимая все, что можно, из своего сворачивающегося бизнеса и направляя все средства на дивиденды", — говорит эксперт.

"Акция привлекает большое число спекулянтов, и несмотря на сворачивание бизнеса, при достижении долларовой дивидендной доходности в 15% годовых может уже быть интересна к покупке в портфели агрессивных дивидендных инвесторов", — также отмечает Тузов.