МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть выросли за неделю на 10%, что стало сильнейшим недельным ростом с мая 2020 года, свидетельствуют данные торгов. "Америка даст сигнал". Какой сценарий ждет рубль этой осенью

По итогам торгов в пятницу цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,2%, до 71,7 доллара за баррель, октябрьских — на 2,29%, до 72,7 доллара. Октябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 1,96%, до 68,74 доллара за баррель.

В течение текущей недели цены на нефть росли повышенными темпами: марка Brent подорожала на 10%, а WTI — на 10,3%. Лишь накануне они закрыли торги снижением, потеряв в рамках коррекции более 1% своей стоимости. Такой недельный рост стал сильнейшим с мая 2020 года, когда Brent за неделю набрала 19,7%, а WTI — 11,4%.

В целом, рост нефтяных котировок был вызван коррекцией после падения на прошедшей неделе: тогда цены упали на 8-9%, рекордными с октября темпами. Однако нефти удалось отыграть это падение и продолжить расти. В частности, позитивную динамику поддержали сообщения о тропическом шторме "Ида", который в пятницу вечером усилился до урагана у берегов Кубы. Участники торгов опасаются, что ураган приведет к повышению риска перебоев поставок.

Кроме того, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 27 августа, выросло на пять — до 410 агрегатов.