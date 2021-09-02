МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в плюсе и продолжили обновление пиков, поддерживаемые во многом корпоративными историями. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск вырос на 0,24% до 3980,46 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,46%, до 1723,05 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к августовскому минимуму 72,69 рублей, а евро продолжал движение к 86 рублям.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были котировки РУСАЛа (+5,25%) и бумаги En+ Group (+2,62%). Акции Мосбиржи подорожали на 1,70%. В лидерах снижения пребывали котировки Petropavlovsk (-3,80%), которые корректировались после взлета накануне, и акции ФосАгро (-1,94%).

РУСАЛ в четверг подскочил как на фоне достижения ценами на алюминий очередного максимума с 2011 года, так и после заявления зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова. В частности, Попов сообщил, что РУСАЛ может направить на досрочное погашение части долга перед Сбербанком существенную часть средств от участия в обратном выкупе Норникеля (1,4 миллиарда долларов). С технической точки зрения бумаги РУСАЛа подходят все ближе к майскому пику 58,72 рублей, обновление которого вполне возможно в ближайшие сессии.

Акции Мосбиржи в четверг растут перед публикацией объемов торгов за июль текущего года. Технически котировки Мосбиржи смотрятся достаточно уверенно и, судя по всему, нацелены на движение к майскому максимуму 192,63 рублей. ADX дневного графика указывает на усиление восходящего тренда, но в то же время выход за полосу Боллинджера сигнализирует о перекупленности и рисках коррекции ближе к 185-187,50 руб. перед развитием повышения. Позитивные сигналы по бумагам сохраняются при положении выше 180 рублей (средняя полоса Боллинджера).

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в плюс и прибавляют около 0,5%, пытаясь вернуться к восходящему движению после отскока от поддержек 70,50 долл. и 67,50 долл. соответственно. Котировки, таким образом, сохраняют потенциал восходящего движения в район 74 долл. и 71 долл. (верхние полосы Боллинджера дневных графиков) и будут реагировать на общемировой аппетит к риску.

Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,1%. Региональный индикатор колеблется между плюсом и минусом после публикации данных об ускорении производственной инфляции еврозоны в июле с 10,2% до 12,1% г/г (ожидалось +11%) — до пика за более чем 30 лет. Инвесторы в условиях инфляционного давления все больше рассчитывают на скорое начало сокращения покупок облигаций ЕЦБ, что в свою очередь способствует укреплению европейской валюты.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,1%. В четверг на рынке ждут еженедельных данных по заявкам на пособия по безработице, которые, вероятно, останутся у отметки 350 тысяч. Интерес также могут вызвать выступления представителей ФРС и возможные сигналы в отношении денежно-кредитной политики.

События дня:

• онлайн пресс-конференция ЦБ РФ по направлениям денежно-кредитной политики в 2022 г (15.00 мск)

• торговый баланс США в июле (15.30 мск)

• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

• производственные заказы США в июле (17.00 мск)

• выступления представителей ФРС (по ходу сессии)

• Мосбиржа опубликует объемы торгов за июль 2021 года

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии подросли и достигли очередных пиков 3986 пунктов (исторический) и 1725 пунктов (многолетний). На российских биржах начинает формироваться краткосрочная перекупленность, но в то же время сохраняется потенциал роста индикаторов в район 4000 и 1750 пунктов соответственно. В четверг серьезных изменений на мировых площадках может и не произойти, в то время как в пятницу на все основные активы повлияет ежемесячный отчет по рынку труда США.