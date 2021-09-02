МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и иене в четверг вечером, инвесторы находятся в ожидании данных министерства труда США о безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. Рубль продолжает расти пятый день подряд

По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару рос до 1,1868 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1837 доллара, днем показатель находился на уровне 1,1852 доллара. Курс доллара к иене снижался до 109,97 иены за доллар со 109,99 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,15%, до 92,31 пункта.

В пятницу минтруда США опубликует данные по безработице в стране в августе, которая, согласно прогнозам, снизилась в августе до 5,2% с 5,4% в июле. Аналитики также полагают, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 750 тысяч после роста на 943 тысячи.

В связи с этим валютный стратег ING Франческо Песоле (Francesco Pesole) сказал газете Wall Street Journal, что опубликованные в среду данные по числу рабочих мест в частном секторе усиливают опасения относительно восстановления рынка труда. По словам аналитика, риск слабых данных минтруда по безработице не позволяет доллару перейти к росту.

Положительная статистика четверга не сдержала снижение курса доллара. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 августа, снизилось на 14 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 340 тысяч. Такое снижение оказалось лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали показатель на уровне 345 тысяч.

Кроме того, дефицит торгового баланса США в июле снизился на 4,3% по сравнению с пересмотренным показателем июня, до 70,1 миллиарда долларов, хотя ожидалось уменьшение показателя до 71 миллиарда.