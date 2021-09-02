МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером несколько снижается после выхода сильной статистики из США, рынки продолжают ждать данные по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. Доллар усиливает снижение к евро в ожидании данных по безработице в США

По состоянию на 18.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,04%, или на 0,75 доллара, до 1815,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,9% — до 24,003 доллара за унцию.

Трейдеры оценивают макростатистику из США, опубликованную ранее в четверг. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 28 августа снизилось сильнее ожиданий — на 14 тысяч, до 340 тысяч. Эксперты ожидали снижение до 345 тысяч. Данные по торговому балансу США также оказались лучше прогнозов: дефицит торгового баланса страны в июле снизился на 4,3%, до 70,1 миллиарда долларов, прогноз составлял 71 миллиард.

Сильная макростатистика может усилить ожидания более "бычьих" сигналов от Федрезерва и скорого сворачивания выкупа активов, что позитивно для доллара и негативно для золота, которое в этом случае становится менее доступным при покупке в другой валюте.

Главным событием на рынке остается статистика по безработице в США за август, которая выйдет в пятницу. Аналитики ждут снижения безработицы до 5,2% с 5,4% и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 750 тысяч.

"Данные могут указать на то, когда ФРС начнет сворачивать выкуп активов… Представители Федрезерва многократно подчеркивали важность рынка труда, когда дело касается принятия решения", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).