МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" обогнали по рыночной капитализации бумаги Сбербанка и вышли по этому показателю на первое место на российском рынке, следует из данных торгов Московской биржи. "Газпром" рассказал, когда поставит первый газ по "Северному потоку-2"

Рыночная долларовая капитализация "Газпрома" превысила 100 миллиардов долларов впервые с лета 2014 года и второй торговый день закрепляется выше этого уровня, также следует из данных торгов. Однако ждать роста этого показателя у газового гиганта до максимального уровня в 366 миллиардов долларов пока преждевременно, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Акции "Газпрома" на торгах среды и четверга колеблются у уровня в 314 рублей. Рублевая рыночная капитализация компании превышает 7,428 триллиона рублей. Долларовая капитализация 1 сентября впервые превысили 100 миллиардов долларов, к текущему моменту она составляет 101,96 миллиарда долларов.

Общая рыночная рублевая капитализация Сбербанка превышает 7,427 триллиона рублей, долларовая — 101,95 миллиарда долларов.

"Последний раз ADR "Газпрома" столько стоили в июле 2014 года. В рублях же капитализация не достигала текущего уровня с июня 2008 года. Также стоит отметить, что в рублях "Газпрому" осталось до исторических максимумов меньше 20%, а в долларах ADR все еще почти в 4 раза дешевле, чем на максимуме в 2008 года", — отмечают аналитики "ВТБ Капитал". Покупая "Газпром", надо держать руку на пульсе

"Акции "Газпрома" растут сейчас на фоне высоких цен на газ в Европе и могут продолжать ралли на фоне продолжающегося позитива. Последний раз капитализация в 100 миллиардов долларов была летом 2014 года. В 2008 году капитализация составляла более 366 миллиардов долларов. Пока говорить о потенциале роста капитализации компании до этих показателей преждевременно", — считает руководитель департамента инвестиционной аналитики "Тинькофф Инвестиций" Кирилл Комаров.

Аналитики ITI Capital ожидают, что стоимость одной акции "Газпрома" в текущем году может подняться до 350 рублей (на максимуме в 2008 году акция стоила 369,5 рубля).