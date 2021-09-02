МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Нет ничего более постоянного, чем рекомендации брокеров покупать Газпром. С аргументами за покупку, кажется, все знакомы. Но коротко стоит повторить основные тезисы: достройка газопровода "Северный поток – 2", рекордные спотовые цены на газ в Европе, 17,85 рублей на акцию в виде прогнозных дивидендов уже заработано, и сейчас, в сентябре, менеджмент прогнозирует минимальный дивиденд по итогам года 36 рублей на акцию. С исторической доходностью в 6-7% годовых можно ожидать переоценку Газпрома до 460р. за акцию (предположения менеджмента эмитента).

В связи с этим хочется порассуждать об альтернативных негативных сценариях развития событий. В первую очередь — это спад цен на газ в Европе. Цена выше 400 usd за тыс.куб была в 2008 году и в 2011-2012 годах. Инвесторы в Газпром в этот период были, мягко говоря, разочарованы. Такие ценовые пики по ценам отгрузки газа в Европу в итоге были временным явлением и сопровождались ростом акций Газпрома с последующим обвалом. Для тех, кто долго торгует Газпромом, цена в 115 рублей за акцию – это не новость. Поэтому, покупая Газпром, надо держать руку на пульсе и следить за ценами на газ в Европе.

Еще один возможный сценарий – это выход крупного акционера из Газпрома. В долларах Газпром далек от пиков 2008 года и на росте, вместе с новостями о хорошей отчетности и отличных дивидендах, крупные иностранные держатели могут начать выходить, просто закрывая свою позицию "хотя бы в ноль" из расчета в долларах. Пока такой уровень выхода иностранных держателей акций Газпрома рисуется в районе 10 USD за ADR (в 1 ADR 2 акции), при текущих 8,61 USD за ADR. Что дает возможную цену фиксации нерезидентами акций Газпрома в районе 375 рублей. Это, кстати, распространенный таргет по Газпрому у брокеров. Будет ли эта фиксация нерезидентами, скорее всего, тоже зависит от того, насколько долго продержатся цены на газ в Европе. Но российским инвесторам в Газпром в рублях важно помнить, что есть очень большие деньги в долларах, инвестированные в Газпром, и они на акции "Народного достояния" смотрят совсем под другим углом.