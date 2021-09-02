МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в четверг по основным фондовым индексам на фоне дорогой нефти и обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов. "Газпром" обогнал бумаги Сбербанка по рыночной капитализации

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,5%, до 3990,77 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,67%, до 1726,61 пункта. В ходе сессии четверга индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3994,77 пункта, РТС — до 1728,79 пункта — пика с марта 2012 года.

Рынок нефти прибавляет 2,4%, до 73,3 доллара за баррель сорта Brent — в район максимумов с начала августа.