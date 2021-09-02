МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом в четверг на фоне сильной статистики из США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций обновил исторический максимум на дорогой нефти

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,2%, до 7163,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,07%, до 6763,9 пункта, немецкий DAX — на 0,1%, до 15840,59 пункта.

Рост европейских индексов поддержал оптимизм из США, где инвесторы оценивали сильную статистику по стране. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось до 340 тысяч, в то время как прогнозировалось снижение до 345 тысяч.

На этом фоне американские фондовые индексы NASDAQ и S&P 500 обновили свои исторические максимумы. Кроме того, биржи Азии в четверг также закрылись преимущественно в плюсе.

Аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, полагает, что рынки "топчутся на месте" в преддверии выхода данных о безработице в США и выходного дня в стране в понедельник.

В пятницу ожидается публикация ряда статистик по региону. Аналитики прогнозируют, что Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, по окончательной оценке, снизился в августе до 59,5 пункта с 60,2 пункта месяцем ранее, что совпадает с предварительной оценкой. А розничные продажи в регионе, по мнению экспертов, в июле выросли на 4,8% в годовом выражении после увеличения на 5% в июне.