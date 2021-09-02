МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом в четверг на фоне сильной статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

Московская Биржа

Российский рынок акций обновил исторический максимум на дорогой нефти

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,2%, до 7163,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,07%, до 6763,9 пункта, немецкий DAX — на 0,1%, до 15840,59 пункта.

Рост европейских индексов поддержал оптимизм из США, где инвесторы оценивали сильную статистику по стране. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось до 340 тысяч, в то время как прогнозировалось снижение до 345 тысяч.

На этом фоне американские фондовые индексы NASDAQ и S&P 500 обновили свои исторические максимумы. Кроме того, биржи Азии в четверг также закрылись преимущественно в плюсе.

Аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, полагает, что рынки "топчутся на месте" в преддверии выхода данных о безработице в США и выходного дня в стране в понедельник.

В пятницу ожидается публикация ряда статистик по региону. Аналитики прогнозируют, что Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, по окончательной оценке, снизился в августе до 59,5 пункта с 60,2 пункта месяцем ранее, что совпадает с предварительной оценкой. А розничные продажи в регионе, по мнению экспертов, в июле выросли на 4,8% в годовом выражении после увеличения на 5% в июне.