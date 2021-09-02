МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Рубль в четверг к вечеру в рамках коррекции растерял почти весь дневной рост после предыдущего укрепления в течение нескольких дней. Почему биткоин застрял у отметки 50 000 долларов США

Дорогая нефть и повышательная динамика мировых фондовых площадок отчасти сглаживают коррекционное давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.40 мск снижался на 6 копеек, до 72,92 рубля, курс евро повышался на 26 копеек, до 86,56 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар падал до 72,7 рубля, евро — до 86,16 рубля.

РУБЛЬ ОСЛАБЕЛ

Российская валюта в четверг к вечеру стабильна к доллару и дешевеет к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе на 0,3%, до 1,1871 доллара. Доллар слабеет на опасениях, что ситуация на рынке труда США ухудшается.

Так, в пятницу минтруда США опубликует данные по безработице в стране в августе. Аналитики ожидают, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 750 тысяч после роста на 943 тысячи в июле.

При этом рубль укреплялся в течение нескольких предыдущих дней. В частности, доллар за это время падал на 1,3 рубля, евро — на 70 копеек. Такая прибыль толкнула многих игроков к откупу подешевевших основных резервных валют.

Однако высокие цены на нефть растут и остаются основным фактором поддержки курса рубля. Цена сорта Brent прибавляет 2,1% — до 73,1 доллара, колеблясь около максимумов с начала августа. Трейдеры продолжают оценивать новости среды, среди которых заседание ОПЕК+ и статистика по запасам нефти в США за прошлую неделю.

Так, ОПЕК+ принял решение о продолжении коллективного увеличения ежемесячно текущего уровня добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, минэнерго США сообщило о падении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 27 августа на 7,2 миллиона баррелей — до минимума с сентября 2019 года в 425,4 миллиона.

Мировые фондовые индексы в основном растут, сигнализируя об аппетите на рисковые активы, что также поддерживает рубль.

Также на руку рублевым "быкам" сыграли заявления зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что траектория годовой инфляции в России сейчас держится на плато, в четвертом квартале текущего года начнется ее постепенное снижение. При этом смягчающий сигнал Банка России, который был дан в июле, об оценке целесообразности дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях все еще актуален, добавил он. Российский рынок акций обновил исторический максимум на дорогой нефти

В итоге, доллар теряет к рублю 0,1%, евро прибавляет 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе доллар будет торговаться в диапазоне 72,5-73,3 рубля, евро — 86-86,7 рубля, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

В конце недели доллар будет двигаться в пределах 72,5-73,3 рубля, также оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

На смену потреблению в качестве драйвера ВВП выходят инвестиции, учитывая рекордные уровни прибылей компаний, отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Такая структура роста может быть менее инфляционной, но риски здесь сохраняются, учитывая тенденции в мире и недельную статистику. Поэтому в 2021 году ЦБ РФ может еще повысить ставку с нынешних 6,5% годовых до 7%, включая 0,25 процентного пункта в сентябре", — добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.