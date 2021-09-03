ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Министерство энергетики России считает, что равновесной ценой на нефть при условии полного восстановления добычи на рынке будут диапазон от 55 до 60 долларов за баррель, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин. Цены на нефть заметно ускорили рост

"Цена равновесия, на наш взгляд, после того, как все восстановят свою добычу на допандемийный уровень… Если не будет потрясений, мы считаем, что цена равновесия находится в диапазоне 55-60 долларов", — сказал Сорокин в интервью газете "Известия" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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