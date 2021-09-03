МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются после роста днем, инвесторы оценивают данные по рынку труда США, которые оказались хуже прогнозов, свидетельствуют данные торгов. Что подорожает, если цены на нефть взлетят еще выше

По состоянию на 20.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,58%, до 72,66 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,81%, до 69,42 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на 0,2-0,5%.

Трейдеры в пятницу обратили внимание на данные минтруда США, согласно которым безработица в августе в стране ожидаемо снизилась до 5,2% с уровня июля в 5,4%, однако число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 235 тысяч при прогнозе роста на 750 тысяч. Показатели сигнализируют о замедлении темпов восстановления экономики, что также предполагает сокращение спроса на нефть.

В целом на текущей неделе также присутствовали и положительные для нефтяных котировок факторы, к которым можно отнести снижение коммерческих запасов нефти в США за предыдущую неделю до минимума с сентября 2019 года. Также участники торгов продолжают следить за ситуацией в Мексиканском заливе, где на выходных прошел ураган "Ида".

"На данный момент ураган "Ида" является благоприятным фактором для нефти из-за перебоев в добыче. Но по мере того как регион восстанавливается и закрытые производства возобновляют работу "Ида" будет оказывать все меньше поддержки", — считает глава отдела по сырьевой стратегии TD Securities Барт Мелек (Bart Melek), мнение которого приводит агентство Блумберг. По словам аналитика, долгосрочные перспективы нефтяных цен будут зависеть от решений ОПЕК+ и распространения штамма коронавируса "дельта".

Тем временем, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 3 сентября, снизилось на 16 – до 394 агрегатов.