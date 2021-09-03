МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются после роста днем, инвесторы оценивают данные по рынку труда США, которые оказались хуже прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

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Что подорожает, если цены на нефть взлетят еще выше

По состоянию на 20.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,58%, до 72,66 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,81%, до 69,42 доллара за баррель. Днем нефть дорожала на 0,2-0,5%.

Трейдеры в пятницу обратили внимание на данные минтруда США, согласно которым безработица в августе в стране ожидаемо снизилась до 5,2% с уровня июля в 5,4%, однако число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 235 тысяч при прогнозе роста на 750 тысяч. Показатели сигнализируют о замедлении темпов восстановления экономики, что также предполагает сокращение спроса на нефть.

В целом на текущей неделе также присутствовали и положительные для нефтяных котировок факторы, к которым можно отнести снижение коммерческих запасов нефти в США за предыдущую неделю до минимума с сентября 2019 года. Также участники торгов продолжают следить за ситуацией в Мексиканском заливе, где на выходных прошел ураган "Ида".

"На данный момент ураган "Ида" является благоприятным фактором для нефти из-за перебоев в добыче. Но по мере того как регион восстанавливается и закрытые производства возобновляют работу "Ида" будет оказывать все меньше поддержки", — считает глава отдела по сырьевой стратегии TD Securities Барт Мелек (Bart Melek), мнение которого приводит агентство Блумберг. По словам аналитика, долгосрочные перспективы нефтяных цен будут зависеть от решений ОПЕК+ и распространения штамма коронавируса "дельта".

Тем временем, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 3 сентября, снизилось на 16 – до 394 агрегатов.