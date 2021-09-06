МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже с начала года выросло на 55% и достигло 22,5 миллиона, говорится в сообщении торговой площадки. General Electric вошла в топ-10 популярных иностранных акций на Мосбирже

Московская биржа также сообщает, что общее число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в августе на 603,6 тысячи, до 13,8 миллиона человек. Торговая площадка в своем обзоре добавляет, что число активных клиентов на Московской бирже достигло в августе рекордного уровня: сделки совершали более 2,1 миллиона человек.

"Частные инвесторы вложили в августе в российские акции на Московской бирже 28 миллиарда рублей, в облигации – 83,3 миллиарда рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF – Exchange Traded Fund – ред.) – 13,8 миллиарда рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 76,4% – приходилась на корпоративные облигации, 21,6% – на государственные облигации, 2% – на еврооблигации", — также говорится в сообщении.

"Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в августе составила 38,8%, облигациями – 11%, на срочном рынке – 42%, на спот-рынке валюты – 11,8%. Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, достигла 244,7 миллиарда рублей (3,3 миллиарда долларов США). Инвесторам доступны 103 биржевых фонда: 81 БПИФ и 22 ETF", — указывается там же.