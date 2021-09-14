МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам июля впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT, с которыми ознакомилось РИА Новости. Эксперт рассказал о шансах Москвы стать международным финансовым центром

В прошлый раз, и так же на двадцатом месте, российская национальная валюта фигурировала в этом рейтинге в декабре 2016 года с долей в 0,26%. В июле этого года на первом месте расположился американский доллар (39,38%), на втором месте – евро (38,43%). На третьем месте с гораздо более скромной долей в 5,99% оказался британский фунт стерлингов. В пятерку лидеров также вошли японская йена (2,74%) и китайский юань (2,19%).

Попаданию рубля в этот рейтинг способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчетов со своими торговыми партнерами, оценил ситуацию для РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Кроме того, на фоне отказа многих стран от доллара его доля уменьшается в общем объеме международных платежей, высвобождая место для других валют. Учитывая относительно небольшую долю рубля в международных расчетах, даже незначительное изменение показателя более "тяжеловесных" валют может существенно повлиять на место рубля в рейтинге.

"Тем не менее, вряд ли в обозримом будущем доллар и евро существенно сократят свое участие в глобальных транзакциях, так как экономики США и ЕС остаются достаточно крупными и диверсифицированными, чтобы поддерживать мировой статус своих валют", — заключил эксперт.

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