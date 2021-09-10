МОСКВА, 10 сент — ПРАЙМ. Вероятное снижение курса рубля по экономическим и политическим причинам будет автоматически повышать спрос на валюту как наиболее привычный и понятный инструмент сохранения денег и для населения, и для бизнеса. И чем сильнее будет это снижение, тем выше будет спрос на валюту. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

"Однако все это возможно только при негативном сценарии для российской экономики. Если такой сценарий не реализуется, то и никакого существенного роста спроса на валюту не будет", — полагает он. Эксперт научил, как правильно считать валюту по курсу

Во второй половине лета был зафиксирован рост спроса населения на наличную валюту, и это сразу привело к прогнозам быстрого и заметного ослабления рубля. Однако это обстоятельство не сыграет значительной роли в курсообразовании рубля. Хотя количество стран, открывающих границы, растёт, но сезон отпусков уже закончился, поясняет Григорьев.

Инвестиции в иностранные ценные бумаги занимают не самое значительное место в инвестиционных предпочтениях россиян. В основном, причиной спроса является перевод сбережений из рублей в валюту.

"Но и это обстоятельство не носит определяющего характера — население не основной игрок на валютном рынке", — говорит экономист.

Что касается спроса со стороны импортёров, то значение этого фактора также не стоит переоценивать. Покупательная способность населения и бизнеса в России снизилась и продолжает снижаться. Поэтому с этой стороны давления на рубль также не будет. Экономисты назвали валюты, которые переживают последние дни

Более значимым фактором может стать политика экспортеров, заинтересованных в слабом рубле. Они будут стремится максимально долго сохранять выручку от экспортных операций в валюте, что снизит предложение на рынке и может понизить курс рубля.

Еще более существенными угрозами рублю выступают внешние факторы. Прежде всего, неопределённость в мировой экономике, основной причиной которой является пандемия. Есть и целый ряд политических факторов, в числе которых и сентябрьские выборы, и напряжённость в отношениях с Западом, и напряжённость в Средней Азии вследствие событий в Афганистане, заключил эксперт.