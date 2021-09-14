МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Индексы США в основном выросли на закрытии биржи

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,05%, до 3717,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,73%, до 2519,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,21%, до 25759,5 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,1%, до 3161,98 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,53%, до 30611,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,14%, до 7435,6 пункта.

На азиатских фондовых рынках во вторник наблюдается преимущественно положительная динамика, чему способствовали фондовые рынки США накануне. Инвесторы находятся в ожидании публикации данных о снижении годовой инфляции в США до 5,3% по итогам августа с рекордного с 2008 года уровня в 5,4% месяцем ранее.

Однако трейдеры сохраняют некоторые опасения по поводу эпидемиологической ситуации и ее влияния на восстановление экономики. "Вспышка Covid-19 в китайской провинции Фуцзянь продолжает распространяться, что привело к новым ограничениям, в то время как Новая Зеландия продлила строгую изоляцию в Окленде еще на неделю, а Сингапур готовится к тому, что количество ежедневных случаев заболеваемости достигнет 1 тысячи человек", — сообщили газете Wall Street Journal эксперты DBS.

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