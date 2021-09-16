ВАШИНГТОН, 16 сен — ПРАЙМ. Фондовый рынок США завершил торговую сессию среды подъемом котировок на фоне дорожающей нефти и очередной порции оптимистичных макроэкономических данных. Аналитик рассказала, что будет влиять на курс рубля этой осенью

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,68%, до 34814,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,82%, до 15161,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 4480,70 пункта.

Поддержку рынку, как считается, оказали данные об августовском росте промышленного производства на 0,4% к предшествовавшему месяцу и первом с октября замедлении годовой инфляции до 5,3% с 5,4%.

Положительно на динамике котировок сказалась и дорожающая нефть: основной американский сорт WTI вырос в цене на 2,15 доллара, до 72,61 доллара за баррель – максимум с 30 июля.