МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 16 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -0,01 трлн йен -0,27 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (август) 37% 26,2% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (август) 0,439 трлн йен -0,635 трлн йен (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (август) 2,2 тыс -146,3 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (август) -4,2 тыс -68 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (август) 4,6% 4,5% (факт)
8:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) -20,5% 5,8% (факт)
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,309%  
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (июль) 18,1 млрд евро  
15:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (август) 272,2 тыс 268 тыс
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август) -0,4% -0,1%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 310 тыс 330 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь) 19,4 18,8
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (сентябрь) 32,6  
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (август) -1,1% -0,8%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (июль) 19,63 млрд канад. долл  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июль) -0,8% -2%
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июль) 0,8% 0,5%
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль) 0,5%  
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июль) 110,9 млрд долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 10.09) 620,8 млрд долл (на 03.09)  
  RUB МТС — СД (вопрос статуса члена СД, ключевые клиентские проекты экосистемы МТС — МТС Premium)    