События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 сентября
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 16 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-0,01 трлн йен
|-0,27 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (август)
|37%
|26,2% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (август)
|0,439 трлн йен
|-0,635 трлн йен (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (август)
|2,2 тыс
|-146,3 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (август)
|-4,2 тыс
|-68 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (август)
|4,6%
|4,5% (факт)
|8:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-20,5%
|5,8% (факт)
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,309%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (июль)
|18,1 млрд евро
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (август)
|272,2 тыс
|268 тыс
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август)
|-0,4%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|310 тыс
|330 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
|19,4
|18,8
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
|32,6
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|-1,1%
|-0,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (июль)
|19,63 млрд канад. долл
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июль)
|-0,8%
|-2%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июль)
|0,8%
|0,5%
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль)
|0,5%
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июль)
|110,9 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 10.09)
|620,8 млрд долл (на 03.09)
|RUB
|МТС — СД (вопрос статуса члена СД, ключевые клиентские проекты экосистемы МТС — МТС Premium)
https://1prime.ru/Financial_market/20210916/834712001.html