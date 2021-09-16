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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210916/834712464.html
Российский рынок акций торгуется нейтрально
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Российский рынок акций в начале торгов четверга несущественно изменяется после небольшого роста на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 16.09.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга несущественно изменяется после небольшого роста на старте торгов, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск растёт на 0,03%, до 4066,46 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,09%, до 1769,01 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время рос на 13 копеек, до 72,41 рубля, курс евро торгуется без существенных изменений возле отметки 85,37 рубля с минимальными колебаниями.
Стоимость нефти находится возле цены закрытия предыдущего дня на уровне 75,4 доллара за баррель сорта Brent.