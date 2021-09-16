МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга несущественно изменяется после небольшого роста на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара стабилен к евро и иене

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск растёт на 0,03%, до 4066,46 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,09%, до 1769,01 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время рос на 13 копеек, до 72,41 рубля, курс евро торгуется без существенных изменений возле отметки 85,37 рубля с минимальными колебаниями.

Стоимость нефти находится возле цены закрытия предыдущего дня на уровне 75,4 доллара за баррель сорта Brent.