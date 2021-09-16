МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Рубль в четверг вечером слабеет против доллара и слегка прибавляет к евро на фоне преобладания внешнего негатива.

Остановка роста рынка нефти и общее ослабление аппетита к риску оказывает давление на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.43 мск повышался на 30 копеек, до 72,57 рубля, курс евро снижался на 7 копеек, до 85,3 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг слабеет к доллару на фоне преобладания внешнего негатива на мировых рынках, сигнализирующего об ослаблении аппетита к риску.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,4%, до 92,9 пункта. Валютные инвесторы сыграли на повышение валюты США на данных о том, что объем розничных продаж в США в августе вырос на 0,7% по сравнению с июлем. Аналитики же прогнозировали снижение показателя.

Стоимость марки Brent после обновления в ходе торгов среды максимума с конца июля (76,13 доллара) коррекционно снижалась в течение дня. К вечеру она стабилизировалась около уровней предыдущего фиксинга 75,6 доллара.

В целом же, доллар прибавляет к рублю 0,4%, евро теряет 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российский рубль на фоне роста доллара и снижения цен на нефть сдал часть позиций, и в пятницу, вероятно, курс будет колебаться в коридоре 72,5-73 рубля за доллар, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Краткосрочный ориентир по курсу доллара в отсутствии новых драйверов: 72,5-73 рубля, также полагает Дмитрий Постоленко из "Сбер управление активами".

Сильная конъюнктура нефтяного и газового рынка в последние дни поддерживает российские активы, в том числе и национальную валюту, считает Максим Бирюков из УК "Альфа-Капитал".

"Не исключаем снижение курса доллара до 72 рублей или даже ниже до конца недели. Наиболее вероятно — сохранение текущих уровней", — оценивает он.