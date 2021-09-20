МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются более чем на 1% на росте пессимистичных настроений, которые спровоцировали распродажи на мировых сырьевых и фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов. Доллар несколько ослабил темпы роста к мировым валютам

По состоянию на 18.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,27% — до 74,38 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,6% — до 70,67 доллара за баррель.

Инвесторы в понедельник предпочитают не рисковать, отдавая большее предпочтение инвестированию в надежные активы. В то время как нефть теряет более 1% своей стоимости, европейские биржи падают на 2%, американские — на 1,5%, а биржи АТР упали по итогам понедельника на 2%. Давление на рисковые активы оказывает грядущее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США и ситуация вокруг одного из крупнейших застройщиков Китая Evergrande.

В среду ФРС США опубликует итоги заседания, однако инвесторов больше интересуют комментарии регулятора относительно сроков сворачивания мер поддержки. Ужесточение политики Федрезерва может стать сигналом восстановления экономики, а при хорошей экономической ситуации спрос на нефть растет и сырье дорожает. Однако, такую перспективу может омрачить доллар, который, вероятно, подорожает на "ястребиных" настроениях регулятора.

Кроме того, инвесторы оценивают, что ситуация с возможным дефолтом Evergrande может оказать давление на ряд секторов в Китае и на экономику страны в целом. Китай является одним из крупнейших импортеров нефти, поэтому ухудшение экономической ситуации в стране приведет к падению спроса на нефть.