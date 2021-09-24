МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Стратегически самыми подходящими моментами для покупки долларов или евро являются периоды укрепления к ним рубля, и, соответственно, для продажи долларов действует обратное правило. Об этом рассказывает агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Экономист спрогнозировал, что будет с ценами осенью

Точно предсказать, в какой̆ именно день, месяц или время года покупать или продавать валюту, чтобы это было наиболее выгодно, практически невозможно, полагает он. Как правило, ближе к концу каждого месяца, в двадцатых числах, рубль получает поддержку со стороны налогового периода — когда компании конвертируют валюту в рубли для осуществления налоговых платежей̆.

"При этом говорить, что в это время курс будет наиболее выгодным, безусловно, нельзя. На курс в моменте может действовать масса других факторов — цены на нефть, геополитика, действия регулятора, сальдо счета текущих операций РФ и другие", — объясняет инвестиционный стратег.

В целом, по словам Бахтина, для формирования накоплений в большинстве случаев оптимальный вариант все-таки не продавать, а покупать валюту — как минимум треть портфеля эксперт рекомендует держать в ней. И покупать ее лучше системно, можно небольшими частями, но регулярно — например, каждый месяц. В этом случае на длительном горизонте мы получим усредненный курс. Спасают доллар. Какие валюты рухнут из-за коронакризиса

При этом выгоднее всего совершать сделки с валютой на Мосбирже, через брокерский счет. Так можно приобретать валюту по текущему биржевому курсу, на основе которого формируется курс во всей финансовой системе нашей страны, то есть фактически по реальной цене. Этот способ конвертации будет не только самым выгодным, но и самым удобным — ведь приобрести или продать валюту можно не выходя из дома, в мобильных приложениях и веб-кабинетах ведущих финансовых организаций, все операции пользователя фиксируются в системе торгов биржи, заключил эксперт.