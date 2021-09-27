МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются с разнонаправленной динамикой под воздействием различных факторов, свидетельствуют данные торгов. Первый тестовый запуск Пекинской фондовой биржи прошел по плану

По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,3%, до 3565,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 1,75%, до 2391,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,34%, до 24274 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,23%, до 3132,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,7%, до 7394 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,04%, до 30230,5 пункта.

С одной стороны, оптимизму инвесторов, в том числе в Азии, способствуют комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что сокращение программы выкупа финансовых активов с рынка будет происходить постепенно и, вероятно, завершится к середине следующего года.

Однако китайские фондовые рынки снижаются на продолжающихся опасениях по поводу рынка недвижимости. Китайские инвесторы обеспокоены возможным влиянием финансовых проблем застройщика Evergrande на другие китайские компании и экономику в целом.

Evergrande оказалась на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, а также введение властями ограничений на китайском рынке жилья способствовали тому, что компания оказалась в кризисной ситуации. На конец июня задолженность компании составляла 304 миллиарда долларов.

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