МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В сентябре на мировых фондовых площадках отмечается непривычный для последнего времени всплеск волатильности. Наблюдалась волна снижения на рынках акций, которая получила ускорение в прошлый понедельник. Сейчас котировки мировых фондовых площадок отскакивают, но риски возобновления умеренного снижения сохраняются, рассказывает агентству "Прайм" начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Мосбиржа с 1 октября допускает к торгам еще 80 акций иностранных компаний

На прошлой неделе в США был сломлен устойчивый растущий тренд, наблюдавшийся с начала года. По американскому индексу S&P 500 впервые за год нарушена тенденция, когда каждая новая волна роста и последующий откат оказывались выше предыдущих.

Аналогичная растущая картина нарушена и по глобальному индексу MSCI ACWI, отражающему динамику акций компаний из 50 стран, говорит эксперт.

По его словам, причин для волатильности было много: общая перекупленность и высокие мультипликаторы, стагфляционные риски в развитых странах, ожидания роста налогов и тупик в вопросе потолка госдолга в США, ожидания ужесточения ДКП мировых ЦБ, замедление экономики Китая и проблемы Evergrande.

Есть и статистические закономерности: сентябрь, как правило, является одним из самых слабых месяцев для рынка акций США. Рост налогов может ограничить инвестиции металлургических компаний

Российский рынок следовал за общемировыми тенденциями, однако он выглядел устойчивей развитых площадок.

"К текущему моменту индекс МосБиржи отыграл значительную часть потерь и находится в 1% от исторических максимумов. А соотношение значений долларового РТС и индекса MSCI Emerging Markets поднялось до максимума за полтора года. То есть российские акции выглядят сильнее других развивающихся площадок", — считает он.

"Это обусловлено высокой ориентацией нашего рынка на сырьевые площадки и в частности на нефтегазовый сектор, выигрывающий от стабильно высоких цен на нефть и газ", — добавил эксперт.

И хотя в четверг рынки пытались расти, итоги заседания ФРС, по мнению Карпунина, "не должны добавить позитива". Ключевая ставка и параметры QE ожидаемо остались на прежних уровнях. Ждет ли мир очередная торговая война

Некоторые участники рынка полагали, что Пауэлл может объявить подробности о параметрах снижения объема QE.

Он этого не сделал, но дал четко понять, что при сохранении текущих трендов в экономике уже на следующем заседании будет принято решение сворачивать стимулирующие меры. В результате операции по покупке Treasuries и MBS могут полностью завершиться к середине 2022 года.

Еще важнее изменение ожиданий по срокам повышения ключевой ставки. Итоги заседания ФРС сложно назвать "бычьими" для фондового рынка. Тот факт, что не было объявлено точных параметров сворачивания QE, не отменяет высокую вероятность начала снижения покупок уже в конце 2021 г.

"А смещение ожиданий по времени повышения ставок вкупе с ухудшением экономического прогноза — это негатив для рынка акций или как минимум препятствие для устойчивого увеличения спроса на рисковые активы", — говорит аналитик.

В связи с этим сложно рассчитывать на уверенное восстановления S&P 500, как это было в рамках всех предыдущих коррекций в этом году. Эксперт полагает, что локальный всплеск оптимизма вскоре может завершиться.

При этом речь не идет о приближении масштабного обвала в США и тем более на российском рынке. "Для этого сейчас нет предпосылок", — заключает Карпунин.

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