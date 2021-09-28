Мировые цены на нефть перешли к снижению, рост доллара сдерживает стоимость этого вида сырья
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к снижению, удорожание доллара сдерживает стоимость этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.24 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,56%, до 78,28 доллара за баррель, ноябрьских — на 0,96%, до 78,77 доллара; ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 75,08 доллара за баррель. Днем нефть дорожала в пределах 1%.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,42%, до 93,78 пункта. Укрепление доллара негативно отражается на спросе на сырьевые товары, в том числе нефть, которые в этом случае становятся менее доступными при покупке в другой валюте.
Сдерживает цены на нефть и коррекционная динамика. За предыдущие пять торговых сессий нефть подорожала суммарно более чем на 7%, что было связано с ожиданиями по восстановлению спроса и рисками вокруг предложения.
Трейдеры ожидают в среду статистику по запасам нефти в США за прошлую неделю. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 25 сентября сократились на 2,3 миллиона баррелей. Это может стать восьмой неделей снижения запасов подряд.
https://1prime.ru/Financial_market/20210928/834819916.html