Аналитик "Финам" Зайцева назвала санкционные риски и укрепление доллара осенними угрозами для рубля
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Прогнозный диапазон по курсу USD/RUB на четвертый квартал текущего года составляет 71,5-74 рубля за доллар. В целом ситуация для российской валюты складывается благоприятно, но ряд факторов, которые могут ее ослабить, продолжают действовать этой осенью, рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.
По ее словам, в ближайшие месяцы нельзя исключать расширения санкционной премии в курсе рубля из-за возможных рестрикций по операциям с российским госдолгом для американцев. Палата представителей США поддержала поправку к оборонному бюджету на следующий год, которая запрещает американским гражданам и корпорациям совершать сделки с российским суверенным долгом на вторичном рынке.
"Несмотря на то, что эти меры не несут прямых угроз финансовой стабильности России, их введение может спровоцировать отток средств американских инвесторов из ОФЗ и привести к временному снижению курса рубля", — полагает аналитик.
Также следует учитывать предпосылки для укрепления доллара США, в связи с чем рубль и другие валюты развивающихся стран могут испытать на себе давление. Это связано с ожиданиями скорого сворачивания программы количественного смягчения в США. Решение об этом может быть принято уже на следующем заседании ФРС 2-3 ноября, а завершиться программа может к середине 2022 года.
При этом поддержку нацвалюте продолжит оказывать ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Банка России. В условиях высоких инфляционных рисков регулятор дал понять, что продолжит курс на повышение ключевой ставки. По мнению Зайцевой, на октябрьском заседании ставка может быть повышена до 7%, а на декабрьском (если инфляция к тому времени не замедлится) — еще на 0,25 п. п. до 7,25%.
Благоприятно для рубля складывается ситуация на нефтяном рынке. В результате снижения добычи в Мексиканском заливе из-за урагана Ида, а также отставания роста добычи в странах ОПЕК+ от запланированного графика дефицит предложения на нефтяном рынке может сохраниться и в четвертом квартале, что будет поддерживать рост цен на нефть.
https://1prime.ru/Financial_market/20210929/834818915.html