МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Прогнозный диапазон по курсу USD/RUB на четвертый квартал текущего года составляет 71,5-74 рубля за доллар. В целом ситуация для российской валюты складывается благоприятно, но ряд факторов, которые могут ее ослабить, продолжают действовать этой осенью, рассказала агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева. Финансист предупредил, чьи деньги рискуют сгореть на бирже

По ее словам, в ближайшие месяцы нельзя исключать расширения санкционной премии в курсе рубля из-за возможных рестрикций по операциям с российским госдолгом для американцев. Палата представителей США поддержала поправку к оборонному бюджету на следующий год, которая запрещает американским гражданам и корпорациям совершать сделки с российским суверенным долгом на вторичном рынке.

"Несмотря на то, что эти меры не несут прямых угроз финансовой стабильности России, их введение может спровоцировать отток средств американских инвесторов из ОФЗ и привести к временному снижению курса рубля", — полагает аналитик.

Также следует учитывать предпосылки для укрепления доллара США, в связи с чем рубль и другие валюты развивающихся стран могут испытать на себе давление. Это связано с ожиданиями скорого сворачивания программы количественного смягчения в США. Решение об этом может быть принято уже на следующем заседании ФРС 2-3 ноября, а завершиться программа может к середине 2022 года. Эксперты рассказали, ждать ли финансовым рынкам "октябрьского проклятия"

При этом поддержку нацвалюте продолжит оказывать ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Банка России. В условиях высоких инфляционных рисков регулятор дал понять, что продолжит курс на повышение ключевой ставки. По мнению Зайцевой, на октябрьском заседании ставка может быть повышена до 7%, а на декабрьском (если инфляция к тому времени не замедлится) — еще на 0,25 п. п. до 7,25%.

Благоприятно для рубля складывается ситуация на нефтяном рынке. В результате снижения добычи в Мексиканском заливе из-за урагана Ида, а также отставания роста добычи в странах ОПЕК+ от запланированного графика дефицит предложения на нефтяном рынке может сохраниться и в четвертом квартале, что будет поддерживать рост цен на нефть.