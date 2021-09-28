МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Предсказывать колебания курсов валют — дело неблагодарное. Динамика курса конкретной валюты зависит как от макроэкономических факторов (ВВП, инфляция, ключевая ставка) и геополитики (санкции и иные ограничения), так и от разовых экономических явлений (банкротство крупных структур, ввод в действие крупного месторождения, либерализация таможенного и налогового законодательства). Тем не менее, есть три валюты, на рост которых можно "поставить" этой осенью: чешская крона, новозеландский доллар и швейцарский франк. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский. На Россию пролился "валютный дождь": что ждет рубль

Росту чешской кроны могут способствовать превышение сальдо трансферов (Чехия получает от ЕС больше, чем платит), хороший инвестиционный климат, а также устойчивый рост ВВП и незначительное влияние пандемии на его динамику.

Что касается новозеландского доллара, то, по мнению эксперта, валюта не исчерпала потенциала своего укрепления к доллару в связи с устойчивым развитием экономики.

Швейцария — один из ведущих финансовых центров мирового масштаба.

"Многоукладность экономики страны, высокая степень экономической свободы и продуктивность труда, а также низкая процентная ставка, в долгосрочной перспективе обеспечивающая рост инвестиционного кредитного портфеля корпораций, — все это обеспечивает условия для роста швейцарского франка", — полагает эксперт. Финансист рассказал о скором спросе на валюту

Также, по мнению Казанского, хорошие перспективы для положительной динамики имеют и "более экзотические валюты": южнокорейская вона, дирхам ОАЭ, израильский шекель.

Говорить о серьезном укреплении "традиционных" доллара и евро можно только с большой степенью осторожности. Низкие процентные ставки по этим валютам стимулируют инвесторов к операциям carry-trade в рублях, что стимулирует положительную динамику его курса. В пользу сомнительных перспектив краткосрочного роста курсов доллара и евро говорят также "повышение котировок евро и неясность с краткосрочным будущим программы количественного смягчения", считает эксперт.