МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Включать в портфель стоит недооцененные акции, когда их текущие котировки не в полной мере отражают возможные успехи бизнеса на горизонте 3-5 лет. За этот период хороший результат могут принести некоторые российские и американские компании, рассказал агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков. Инвестор назвал четыре лучшие стратегии заработка на бирже

"В указанный отрезок времени хороший результат могут принести такие российские компании, как "Глобалтранс", "Норникель", "Яндекс", EMC, МТС", — считает он.

"Глобалтранс" ускоряется за счет роста ставок на аренду полувагонов, который продлится и в 2022 году. На пользу его результатам пойдет увеличение пропускной способности инфраструктуры на Дальнем Востоке и восстановление объемов нефтеперевозки.

В базовом сценарии ожидаемая совокупная доходность "Норникеля" составит 10-15% годовых на горизонте 3-5 лет. Основание — рост цен на металлы на фоне перехода к альтернативной энергетике и увеличения числа гибридных автомобилей. Что касается "Яндекса", то он будет расти благодаря развитию беспилотного транспорта. Доходность EMC может вырасти на фоне увеличения трат россиян на заботу о здоровье в результате пандемии, а МТС — за счет развития 4G-технологий. "Черный лебедь" близко: какой "пузырь" на бирже скоро лопнет

"На американском рынке советуем обратить внимание на Facebook, Alphabet, Charter Communications, Berkshire Hathaway, Altria Group", — считает Исаков.

Facebook — прибыльный, растущий, адекватно оцененный гигант социальных сетей. Alphabet — лидер поискового сегмента с непоколебимым конкурентным преимуществом и рядом интересных активов, оценку которых рынок пока не учитывает в стоимости акций.

Charter Communications — второй крупнейший кабельный оператор в США. Востребованность его услуг практически гарантирует стабильный денежный поток и рост капитализации. Посмотреть на холдинговую компанию Berkshire Hathaway стоит, поскольку она владеет рядом устойчивых капиталоемких прибыльных бизнесов и торгуется по низкой оценке.

Altria Group — выгодная для покупки табачная компания с отличными финансовыми показателями. Многие инвесторы избегают эти бумаги из ESG соображений, что оставляет повышенную доходность для остальных, заключил эксперт.