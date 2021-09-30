Эксперт Исаков: через 3-5 лет хорошую прибыль могут принести акции ряда компаний РФ и США
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Включать в портфель стоит недооцененные акции, когда их текущие котировки не в полной мере отражают возможные успехи бизнеса на горизонте 3-5 лет. За этот период хороший результат могут принести некоторые российские и американские компании, рассказал агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.
"В указанный отрезок времени хороший результат могут принести такие российские компании, как "Глобалтранс", "Норникель", "Яндекс", EMC, МТС", — считает он.
"Глобалтранс" ускоряется за счет роста ставок на аренду полувагонов, который продлится и в 2022 году. На пользу его результатам пойдет увеличение пропускной способности инфраструктуры на Дальнем Востоке и восстановление объемов нефтеперевозки.
В базовом сценарии ожидаемая совокупная доходность "Норникеля" составит 10-15% годовых на горизонте 3-5 лет. Основание — рост цен на металлы на фоне перехода к альтернативной энергетике и увеличения числа гибридных автомобилей. Что касается "Яндекса", то он будет расти благодаря развитию беспилотного транспорта. Доходность EMC может вырасти на фоне увеличения трат россиян на заботу о здоровье в результате пандемии, а МТС — за счет развития 4G-технологий.
"На американском рынке советуем обратить внимание на Facebook, Alphabet, Charter Communications, Berkshire Hathaway, Altria Group", — считает Исаков.
Facebook — прибыльный, растущий, адекватно оцененный гигант социальных сетей. Alphabet — лидер поискового сегмента с непоколебимым конкурентным преимуществом и рядом интересных активов, оценку которых рынок пока не учитывает в стоимости акций.
Charter Communications — второй крупнейший кабельный оператор в США. Востребованность его услуг практически гарантирует стабильный денежный поток и рост капитализации. Посмотреть на холдинговую компанию Berkshire Hathaway стоит, поскольку она владеет рядом устойчивых капиталоемких прибыльных бизнесов и торгуется по низкой оценке.
Altria Group — выгодная для покупки табачная компания с отличными финансовыми показателями. Многие инвесторы избегают эти бумаги из ESG соображений, что оставляет повышенную доходность для остальных, заключил эксперт.
https://1prime.ru/Financial_market/20210930/834823867.html