МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Рубль торгуется в незначительном минусе к доллару и евро в начале торгов пятницы на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.

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Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время слегка снижается — на 0,08%, до 78,25 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы теряют порядка 0,5%.

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