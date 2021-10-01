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2021-10-01T07:15:10+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211001/834842001.html
Рубль символически снижается к доллару и евро
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Рубль торгуется в незначительном минусе к доллару и евро в начале торгов пятницы на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 01.10.2021
рубль, евро, доллар, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Рубль торгуется в незначительном минусе к доллару и евро в начале торгов пятницы на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск растет на 9 копеек — до 72,83 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 84,31 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время слегка снижается — на 0,08%, до 78,25 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы теряют порядка 0,5%.
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