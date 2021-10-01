 

МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Рубль торгуется в незначительном минусе к доллару и евро в начале торгов пятницы на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.

Доллар

Экономист назвал лучшие моменты для покупки долларов до конца года

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск растет на 9 копеек — до 72,83 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 84,31 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время слегка снижается — на 0,08%, до 78,25 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы теряют порядка 0,5%.

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