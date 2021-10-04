МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили рост до 3% на решении альянса ОПЕК+ придерживаться плана наращивания добычи, свидетельствуют данные торгов. Fitch спрогнозировало реакцию рынка нефти на решение ОПЕК+

По состоянию на 20.25 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,04% — до 81,69 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,9%, до 78,08 доллара за баррель.

До заседания нефтяные цены лишь слабо росли, но после рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ придерживаться прежнего плана наращивания добычи нефти котировки ускорили рост почти до 2%. В результате нефть марки WTI поднялась в цене выше 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года.

Позднее ОПЕК+ подтвердил, что решил сохранить текущие параметры своей нефтяной сделки и увеличить добычу в ноябре на 400 тысяч баррелей в сутки. В результате рост нефтяных цен временно достиг 3,3-3,4%, а затем несколько замедлился.

"ОПЕК+ добавляет на рынок только 400 тысяч баррелей в день поставок каждый месяц. При таком уровне эксперты Third Bridge ожидают, что запасы продолжат снижаться до конца года", — приводит газета Wall Street Journal мнение главы отдела промышленности, материалов и энергетики Third Bridge Питера Мак-Нелли (Peter McNally).