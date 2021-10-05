МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают немного расти после значительного скачка накануне на решении альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР снижаются на инфляционных опасениях

По состоянию на 7.43 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,21%, до 81,43 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,06%, до 77,67 доллара за баррель.

На рынке нефти во вторник утром продолжается положительная динамика. После рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ накануне придерживаться прежнего плана наращивания добычи нефти её котировки сильного выросли. В результате нефть марки WTI поднялась в цене выше 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года, а стоимость барреля марки Brent превысила отметку в 81 доллар впервые с 17 октября 2018 года.

"Рынки ожидали более значительного роста, по некоторым оценкам, около 800 тысяч баррелей в день, учитывая прогнозы об увеличении дефицита на нефтяных рынках", — пояснили газете Wall Street Journal аналитики Commonwealth Bank of Australia. "Прогноз ОПЕК предполагает дальнейшее сокращение мировых запасов нефти. Это проблема, учитывая, что запасы нефти и без того низкие", — добавили эксперты.

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