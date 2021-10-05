МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 2%, а стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 83 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов. Эксперт дал прогноз по ценам на нефть до конца года

По состоянию на 18.51 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,81%, до 82,73 доллара за баррель, при этом ранее в ходе торгов цена достигла 83,11 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI на 1,92%, до 79,11 доллара за баррель, отметку в 79 долларов за баррель нефть марки WTI превысила во вторник впервые с ноября 2014 года. Днем нефть дорожала на 1%.

Днем ранее состоялось очередное заседание ОПЕК+, по итогам которого альянс принял решение не ускорять наращивание добычи нефти. С августа 2021 года он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от этих ограничений. Перед объявлением итогов СМИ сообщали, что ОПЕК+ рассматривает варианты дополнительного повышения лимитов на добычу.

"ОПЕК+ дал нефтяным быкам красную тряпку для повышения цен на фьючерсные контракты, поскольку он придерживался запланированного наращивания. Дело не в том, что внезапно спрогнозировано улучшение спроса, а больше в том, что ОПЕК+ сохраняет такой строгий контроль над поставками", — сказал аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson) агентству Франс Пресс.

Несколько поддерживает нефтяные цены и склонность трейдеров к риску: во вторник индексы Европы показали рост на 1-1,5%, США — поднимаются на 1,1-1,3%, а традиционно более надежное золото дешевеет.

В среду инвесторы ожидают публикацию еженедельных данных по коммерческим запасам нефти в США. За прошлую неделю, как ожидают аналитики, показатель сократился на 0,4 миллиона баррелей после первого роста запасов с конца июля (за неделю по 24 сентября запасы выросли на 4,6 миллиона баррелей).