Цена нефти марки Brent достигла 83 долларов за баррель впервые с 10 октября 2018 года
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост до 2%, а стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 83 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.51 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,81%, до 82,73 доллара за баррель, при этом ранее в ходе торгов цена достигла 83,11 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI на 1,92%, до 79,11 доллара за баррель, отметку в 79 долларов за баррель нефть марки WTI превысила во вторник впервые с ноября 2014 года. Днем нефть дорожала на 1%.
Днем ранее состоялось очередное заседание ОПЕК+, по итогам которого альянс принял решение не ускорять наращивание добычи нефти. С августа 2021 года он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от этих ограничений. Перед объявлением итогов СМИ сообщали, что ОПЕК+ рассматривает варианты дополнительного повышения лимитов на добычу.
"ОПЕК+ дал нефтяным быкам красную тряпку для повышения цен на фьючерсные контракты, поскольку он придерживался запланированного наращивания. Дело не в том, что внезапно спрогнозировано улучшение спроса, а больше в том, что ОПЕК+ сохраняет такой строгий контроль над поставками", — сказал аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson) агентству Франс Пресс.
Несколько поддерживает нефтяные цены и склонность трейдеров к риску: во вторник индексы Европы показали рост на 1-1,5%, США — поднимаются на 1,1-1,3%, а традиционно более надежное золото дешевеет.
В среду инвесторы ожидают публикацию еженедельных данных по коммерческим запасам нефти в США. За прошлую неделю, как ожидают аналитики, показатель сократился на 0,4 миллиона баррелей после первого роста запасов с конца июля (за неделю по 24 сентября запасы выросли на 4,6 миллиона баррелей).
https://1prime.ru/Financial_market/20211005/834882449.html