МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики в среду днем по основным маркам после публикации данных о росте запасов этого сырья в США вкупе с сохранением напряжения на энергетическом рынке Европы, свидетельствуют данные торгов. Газовый переворот на валютном рынке: что ждет рубль, доллар и евро

По состоянию на 14.40 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,1%, до 82,08 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — снижается на 0,72%, до 78,36 доллара за баррель.

С одной стороны, рост стоимости нефти североморской ("европейской") марки Brent поддерживается ростом цен на газ. Ситуация на энергетическом рынке остается напряженной. Ранее в ходе торгов среды фьючерсные цены на газ в Европе превысили 1900 долларов за тысячу кубометров, хотя затем котировки развернулись и уже переходили в "красную" зону.

Дорогой газ вынуждает производителей искать более доступные по цене альтернативы, к которым как раз относится нефть. В результате спрос на нефть в Европе растет.

С другой стороны, американская марка WTI дешевеет после публикации данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США за минувшую неделю почти на 1 миллион баррелей при прогнозе снижения показателя на 0,3 миллиона.