МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В цикле роста цен на сырьё лучше пока инвестировать в российские активы — пока рубль выглядит недооценённым, и, исходя из сложившейся на данный момент совокупности факторов, это будет продолжаться еще какое-то время, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий

"Рост цен на энергоносители крайне благоприятен для российской экономики. Уголь, газ и нефть подорожали до трехлетних максимумов, при этом рубль не спешит укрепляться. При текущей цене на нефть справедливый курс должен находиться на уровне 68-65 рублей за доллар, а ведь зимний сезон ещё даже не начался", — рассуждает он.

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Благоприятным для рубля является рост объёмов добычи и экспорта нефти в рамках соглашения ОПЕК+, да и "Газпром" выходит на исторические объёмы экспорта газа.

С другой стороны, по валютным депозитам сейчас банки по-прежнему предлагают ставки, близкие к нулю. И они останутся таковыми в ближайшие годы. ФРС США не спешит с повышением своей ставки, а риск-премия для России будет оставаться на историческом минимуме с учётом размера резервов и цен на сырьё.

"Поэтому благоприятно пока оставаться в российских активах. Но важно иметь в виду, что элементарная диверсификация сбережений по валютам тоже не помешает: всё-таки 40% товарооборота в России — это прямой импорт. Однако российские акции прекрасно справляются с девальвацией", — отметил Русецкий.

Он напомнил также, что с декабря 2014 года российский рынок акций с учётом дивидендов вырос на 220% в долларах США, а индекс американских акций SP500 на 140%.