МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть двигаются без единой динамики во вторник вечером, в то время как стоимость нефти марки Brent корректируется после достижения максимума, а WTI продолжает отыгрывать дефицит предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в 2021 году

По состоянию на 17.55 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,05%, до 83,61 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — растёт на 0,39%, до 80,8 доллара за баррель.

Утром цены на нефть корректировались после того как в течение трех предыдущих торговых сессий нефть дорожала. В частности, в понедельник стоимость марки Brent поднялась выше 84 долларов за баррель впервые с октября 2018 года, а WTI — выше 82 долларов за баррель впервые с 20 октября 2014 года.

Теперь стоимость Brent корректируется, хотя основополагающие факторы, которые влияют на котировки, продолжают оказывать поддержку ценам на сырье. Спрос на нефть остается высоким из-за энергетического кризиса, вызванного скачком цен на газ. Компании отдают предпочтение нефти как альтернативному источнику энергии, в результате чего спрос на это сырье повысился, в то время как предложение на рынке оказалось недостаточно.

"Такие высокие цены (на нефть — ред.) указывают на острую нехватку предложения…. Пока ОПЕК+ не противодействует этому… ситуация вряд ли изменится, и нефть, вероятно, продолжит дорожать", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch).