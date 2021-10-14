МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снизили темпы роста после выхода данных о рекордном с марта недельном увеличении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю выросли максимальными с марта темпами

По состоянию на 18.33 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,29%, до 83,36 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,11%, до 80,48 доллара за баррель. Днем нефть дорожала примерно на 1%.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 октября, выросли сразу на 6,1 миллиона баррелей, до 427 миллионов. Такие темпы роста показателя стали максимальными с недели по 5 марта, когда запасы в стране подскочили на 13,8 миллиона баррелей.

В то же время положительную динамику нефтяных котировок поддерживают данные из доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Агентство повысило прогнозы мирового спроса на нефть и теперь ожидает его роста на 5,5 миллиона баррелей в сутки по итогам текущего года и на 3,3 миллиона баррелей в сутки в следующем году. В сентябре рост спроса ожидался на уровне 5,2 миллиона и 3,2 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), мнение которого приводит агентство Market Watch, также отмечает, что глобальный дефицит энергоносителей и ограничения поставок со стороны ведущих мировых добытчиков продолжают способствовать росту стоимости нефти.