МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. На текущий момент основной причиной ослабления евро является ультрамягкая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка. В отличие от ФРС и ряда других ЦБ, которые уже либо приступили к сворачиванию монетарных стимулов, либо обозначили это в своих ближайших планах, европейский регулятор не намерен в обозримом будущем менять свой монетарный курс, что негативным образом отражается на динамике курса евро по отношению к доллару, фунту стерлингов, канадскому доллару, рублю и др. Об этом агентству "Прайм" рассказывает аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева. Газовый переворот на валютном рынке: что ждет рубль, доллар и евро

Как заявила на прошлой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард, Центробанк не будет спешить с ужесточением ДКП, поскольку это может нести в себе угрозы для восстановления европейской экономики и привести к потере рабочих мест.

"Что касается энергетического кризиса, то, безусловно, это является значимым риском для экономики еврозоны", — уверена финансист.

Вместе с тем, проблемы с доступностью топлива наблюдаются не только в Европе, но и в других регионах мира, поэтому их влияние на валютные курсы будет ограниченным, полагает Зайцева.

"Целевой диапазон по курсу EUR/USD на четвертый квартал составляет 1,1500-1,1700, а на 12 месяцев вперед – 1,1450-1,1650", — подытожила аналитик.