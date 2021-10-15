МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. США не обращались к России по вопросу о стабилизации рынка нефти и возможности снижения цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу CNBC. Отрывок этого интервью опубликовала телеведущая Хедли Гэмбл на своей странице в Twitter. Нефть замедлила рост на данных о росте ее запасов в США

"Откровенно скажу: никто к нам не обращался. СМИ сообщали, что такие запросы (со стороны США) были, но я не знаю, правдивы ли они. На самом деле мы абсолютно не в курсе, какие переговоры есть между Саудовской Аравией и США", — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, обращался ли кто-то из Белого дома к правительству России с предложением обсудить стабилизацию рынка нефти и возможность снижения цен на нефть.

Вице-премьер при этом напомнил, что альянс ОПЕК+ собирался в начале октября и обсуждал ситуацию на рынке. Выбирая из различных вариантов и опираясь на прогнозы, все же было принято коллективное решение продолжить наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, как и предполагали действующие условия соглашения, сказал он.

Цена нефти марки Brent в настоящее время колеблется у отметки 82-84 доллара за баррель, WTI — 80-81 доллар.

В конце сентября официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США находятся в контакте с ОПЕК на предмет стабилизации нефтяного рынка и изучают иные возможности добиться снижения цен.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

Читайте также:

Банк России дал прогноз по стоимости энергоресурсов