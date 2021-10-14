МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Банк России ожидает снижения стоимости энергоресурсов в среднесрочной перспективе, но эти значения все равно будут выше, чем за два-три года до пандемии коронавируса, сказал зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Новак на исключил кооперации России и Саудовской Аравии на рынке газа

"Наша позиция остается неизменной: произойдет снижение стоимости энергоресурсов в среднесрочной перспективе, но этот более низкий уровень все равно будет более высоким, чем среднее значение, которое мы наблюдали за два-три года до коронавируса", — сказал он, выступая на ежегодной встрече Института международных финансов.

Мировые цены на нефть сейчас находятся на максимумах за последние несколько лет. Так, марка Brent 11 октября превысила 84 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года и с тех пор торгуется около этого уровня.

Банк России в середине июля повысил прогнозы средней цены на нефть марки Urals: на 2021 год до 65 с 60 долларов за баррель, на 2022 год — до 60 с 55 долларов, на 2023 год – до 55 с 50 долларов.