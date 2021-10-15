МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном подорожали в Лондоне

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29%, до 3568,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,15%, до 2402,91 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,47%, до 25141 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,71%, до 7363,9 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,97%, до 3017,18 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,36%, до 28938,5 пункта.

Азиатские инвесторы с оптимизмом восприняли закрытие фондовых бирж США ростом на 1,6% в среднем, чему способствовала статистика по стране. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 октября, снизилось на 36 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 293 тысяч, обновив минимум с марта 2020 года. Аналитики ожидали снижения лишь до 319 тысяч.

"Инвесторы приветствуют любую статистику, такую как данные о первичных заявках на пособие по безработице в США, которые указывают на более благоприятные экономические условия и снижение рисков инфляции", — заявили газете Wall Street Journal аналитики IG.

Кроме того, инвесторы оценивают первую неделю сезона финансовой отчетности, за которую уже отчитались сильными результатами крупнейшие американские компании.

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