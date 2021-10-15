МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером на фоне беспокойства относительно нехватки предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.15 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,82%, до 84,69 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,98%, до 82,11 доллара за баррель.

Как отмечают эксперты, поддержку нефтяным котировкам оказывают опасения дефицита предложения на рынке, особенно с приближением зимнего периода. Эти опасения усиливаются на фоне оптимистичных прогнозов по восстановлению спроса.

"Больше признаков глобального дефицита энергоресурсов перед зимой поддерживает цены", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn).

Тем временем, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 15 октября, увеличилось на 12 – до 445 агрегатов.