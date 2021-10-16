МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Тем россиянам, у кого есть свободные средства в рублях, не следует покупать доллар в краткосрочной перспективе, так как положительная динамика основных экспортных товаров толкает национальную валюту вверх, а американскую – вниз, рассказал в беседе с НСН независимый аналитик Богдан Зварич. Экономист оценил перспективы рубля и доллара до конца осени

"Это ведущий фактор. Сейчас достаточно высокий уровень цен на нефть и металлы. Ожидание поступления валютной выручки оказывает давление на курс доллара и евро. Более того, у рубля есть потенциал для дальнейшего укрепления, поскольку текущий курс национальной валюты не соответствуют уровню нефтяных цен", — сказал эксперт.

По словам Зварича, желающим выиграть на курсе валют нужно внимательно следить за ситуацией и принимать решение, когда она начнет меняться.

Он уточнил, что есть определенные риски, которые могут реализоваться в ближайшее время. Так, на курсе рубля может негативно сказаться ухудшение ситуации на мировых рынках — это произойдет, если ФРС США начнет сворачивать программу количественного смягчения.

"В связи с этим доллар на горизонте одного – двух месяцев может перейти к росту. В тот момент и надо будет каждому конкретному человеку смотреть, есть ли необходимость в долларах и есть ли смысл их покупать", — сказал Зварич.

Продавать доллары сейчас не следует по той же причине, так как сохраняется риск разворота американской валюты в положительную динамику. "Соответственно, может создаться такая ситуация, когда человек, продав сейчас, в дальнейшем может увидеть курс выше нынешнего значения", — заключил эксперт.

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