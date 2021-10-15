МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Международные резервы России могут вернуться к историческому максимуму не раньше лета 2022 года при благоприятных условиях на сырьевых рынках, — сдерживать их рост может политика мировых финансовых регуляторов, поделился мнением с РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Экономист спрогнозировал резкий рост курса рубля

Россия в 2021 году нарастила международные резервы до максимальных уровней. Как сообщила в четверг Счетная палата, на 1 сентября РФ входила в пятерку лидеров по объему международных резервов, уступая лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии. Исторического максимума резервы достигали 3 сентября 2021 года — 620,8 миллиарда долларов.

По последним данным Банка России, международные резервы РФ с 1 по 8 октября выросли на 0,6% и составили 615,4 миллиарда долларов.

"К концу года максимум по данному макропоказателю вряд ли будет побит, но золотовалютные резервы могут частично восстановиться на волне возобновившегося интереса к золоту, составляющего в структуре порядка 20%. Бюджетное правило также играет на стороне резервов. Планка в 620 миллиардов долларов может быть взята ближе к лету 2022 года, если только не испортится сильно конъюнктура сырьевого рынка", — полагает эксперт.

По его мнению, сдерживать положительную динамику резервов могут возросшие риски ужесточения монетарных курсов мировых центробанков, в первую очередь Федеральной резервной системы США. "Снижение темпов количественного смягчения способно среднесрочно надавить на товарные рынки", — заключил Зельцер.

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