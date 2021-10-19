МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник вечером, немного снизив дневной темп, однако основные факторы, влияющие на стоимость нефти, среди которых энергетический кризис, сохраняются, что не дает котировкам уйти в "красную" зону, свидетельствуют данные торгов. Биржевая цена дизельного топлива обновила трехлетний рекорд

По состоянию на 17.55 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,51%, до 84,75 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,62%, до 82,22 доллара за баррель. Днем нефть дорожала примерно на 1%.

Стоимость нефти марки Brent росла шесть недель подряд, а марки WTI — восемь. При этом в сентябре нефть подорожала на 7% и 9% соответственно. Одним из главных факторов роста стоимости сырья стал скачок цены на газ. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

Спрос на нефть вырос, так как компании стали искать альтернативный дорогому газу энергоноситель. Исторический максимум стоимости газа в 1937 долларов был достигнут 6 октября. Нефть в октябре подорожала уже на 7,7% по марке Brent и на 9,3% по марке WTI.

"Пока глобальный энергетический кризис будет продолжаться, любое снижение цен на нефть будет рассматриваться как возможность для покупок", — отмечает аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Кроме того, цены на нефть поддерживает более слабый доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,22%, до 93,75 пункта. Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, доступнее при их покупке держателями других валют.