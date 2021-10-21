МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 2% к вечеру четверга: инвесторы принялись фиксировать прибыль после скачка цен, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Золото немного дешевеет на росте доходности гособлигаций США

По состоянию на 18.09 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,28% — до 83,88 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,4% — до 81,42 доллара за баррель.

Утром нефть дешевела на 0,2%, днем падение цен ускорилось до 1%, а теперь и вовсе превышает 2%. За предыдущие две торговые сессии котировки нефти выросли на 1,7%, а с начала октября Brent и WTI подорожали примерно на 8% и 10% соответственно. В понедельник стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года, а WTI в среду превысила 84 доллара за баррель впервые с октября 2014 года.

"Хотя некоторые "бычьи" прогнозы говорят, что цены могут достичь 100 долларов, текущие уровни цен уже кажутся высокими для трейдеров, которым всегда не терпится зафиксировать прибыль от роста цен. Трейдеры, которые установили 86 долларов в качестве порога воспользовались возможностью зафиксировать прибыль, и цены на нефть резко упали", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson).