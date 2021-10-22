МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут на новостях вокруг китайского девелопера Evergrande, свидетельствуют данные торгов. Индекс S&P 500 побил очередной рекорд

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,09%, до 3598,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, до 2427,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,19%, до 26068 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 остается на уровне предыдущего закрытия в 7415,3 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,12%, до 3009,83 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,39%, до 28826 пунктов.

На азиатских фондовых рынках в пятницу наблюдается положительная динамика после сообщения агентства Securities Times о том, что китайский застройщик Evergrande провел еще один платеж в 83,2 миллиона долларов по офшорным бодам, тем самым избежав дефолта на данный момент.

Кроме того, инвесторы обратили некоторое внимание на статданные по Японии. Так, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) страны в октябре вырос до 53 пунктов с 51,5 пункта месяцем ранее. PMI в сфере услуг вырос до 50,7 пункта с 47,8 пункта в сентябре.

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