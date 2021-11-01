МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Глобальный валютный рынок в ближайшие несколько месяцев ждут разнонаправленные тренды, с точки зрения накоплений наиболее интересными валютами представляются российский рубль и доллар США, поделился мнением с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. 

Монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей.

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"В ближайшие два месяца могут произойти достаточно сильные разнонаправленные движения на глобальном валютном рынке. Именно по рублю не все так однозначно: сейчас отечественная валюта, особенно с учетом позиции доллара на мировой арене, самая сильная в мире. И даже на этапе коррекции сырьевых цен может проявлять характер. По совокупности факторов российский рубль может остаться одной из привлекательных валют", — сказал аналитик, отвечая на вопрос о том, какая валюта может быть самой перспективной для накоплений.

Если же выбирать между долларом и евро, то, по мнению эксперта, более интересной выглядит американская валюта. "Во-первых, 3 ноября состоится заседание американского ЦБ, на котором, с очень высокой вероятностью, будет дан старт сокращению количественных программ Штатов. Во-вторых, товарные рынки могут уже начать процесс охлаждения на фоне очередной, но самой сильной волны пандемии. Резервы наполнятся, а фьючерсы на нефть и газ скорректируются", — полагает Зельцер.

Таким образом, доллар США может заручиться значительной поддержкой фактора замедления фискально-монетарного курса ФРС и укрепиться к большинству валют мира. Евро, как заключил эксперт, останется в проигрыше.

При этом Зельцер отметил, что значительного ослабления рубля не ожидается, допускаются лишь технические отскоки валютных пар. "На страже стоит ЦБ России со своей очень жесткой монетарной линией по ставке", — подытожил эксперт.

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