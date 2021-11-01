МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Глобальный валютный рынок в ближайшие несколько месяцев ждут разнонаправленные тренды, с точки зрения накоплений наиболее интересными валютами представляются российский рубль и доллар США, поделился мнением с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Юргенс рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления

"В ближайшие два месяца могут произойти достаточно сильные разнонаправленные движения на глобальном валютном рынке. Именно по рублю не все так однозначно: сейчас отечественная валюта, особенно с учетом позиции доллара на мировой арене, самая сильная в мире. И даже на этапе коррекции сырьевых цен может проявлять характер. По совокупности факторов российский рубль может остаться одной из привлекательных валют", — сказал аналитик, отвечая на вопрос о том, какая валюта может быть самой перспективной для накоплений.

Если же выбирать между долларом и евро, то, по мнению эксперта, более интересной выглядит американская валюта. "Во-первых, 3 ноября состоится заседание американского ЦБ, на котором, с очень высокой вероятностью, будет дан старт сокращению количественных программ Штатов. Во-вторых, товарные рынки могут уже начать процесс охлаждения на фоне очередной, но самой сильной волны пандемии. Резервы наполнятся, а фьючерсы на нефть и газ скорректируются", — полагает Зельцер.

Таким образом, доллар США может заручиться значительной поддержкой фактора замедления фискально-монетарного курса ФРС и укрепиться к большинству валют мира. Евро, как заключил эксперт, останется в проигрыше.

При этом Зельцер отметил, что значительного ослабления рубля не ожидается, допускаются лишь технические отскоки валютных пар. "На страже стоит ЦБ России со своей очень жесткой монетарной линией по ставке", — подытожил эксперт.

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